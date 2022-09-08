В Киеве руководитель благотворительной организации разоблачен на незаконной продаже бронежилетов по гуманитарной помощи.

Об этом сообщает столичная прокуратура.

Согласно данным досудебного расследования, временно исполняющая обязанности главы одной из благотворительных организаций организовала схему незаконной реализации военной амуниции, а именно бронежилетов, ввезенных на территорию Украины в качестве благотворительной помощи Вооруженным Силам Украины.

В рамках следствия задокументирована продажа 30 бронежилетов на общую сумму более полумиллиона гривен. Директору вручили подозрение по ч. 3 ст. 201-2 УК.

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