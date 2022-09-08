В Одессе оперативники Управления миграционной полиции разоблачили схему незаконного завладения социальными выплатами, предусмотренными государством для внутренне перемещенных лиц.

Правоохранители установили: уроженцы областей, где ведутся активные боевые действия, задержанные в Одессе за совершение преступлений еще до полномасштабного вторжения российских войск в Украину и фактически находясь на тот момент в местах лишения свободы, узнали о программе выплат государственной помощи внутренне перемещенным лицам.

Они через мобильное приложение Дія заполнили форму на получение статуса вынужденных переселенцев и денежной помощи, предоставив тем самым недостоверную информацию о себе.

Незаконно оформленные ежемесячные выплаты они получали в течение нескольких месяцев, пока их противоправные действия не были разоблачены.

В СИЗО и колонии правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли доказательства противоправных действий фигурантов. Одному из мужчин, уроженцу Херсона, следователи уже сообщили о подозрении.

Ему инкриминируют мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

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