Кремль боится протестов, поэтому российские спецслужбы активизировали работу с проживающими в РФ украинцами.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

«Российская Федерация боится украинцев. Боится их протестной активности внутри самой России», – пишет она.

Маляр отмечает, что российские спецслужбы «нервно активизируют» работу не только с проживающими в РФ гражданами Украины, но и с собственными гражданами украинского происхождения.

Также она отметила, что на оккупированной Россией украинской территории ситуация ухудшается во всех областях жизнедеятельности населения.

Ранее Главное управление разведки сообщало, что в Москве усиливается кампания по поиску граждан РФ, негативно относящихся к войне против Украины.

Особое внимание уделяется бывшим украинским гражданам и украинским по происхождению.

Одна из целей таких действий — не допустить формирования и распространения негативного отношения к войне и поиска людей, которые могут повлиять на формирование независимого общественного мнения относительно нее, убеждена разведка.

Напомним, названы сроки разгрома российской армии на Херсонщине.

В Европе решили наказать россиян за войну.

Также сообщалось, что тысячи оккупантов оказались в оперативном окружении.