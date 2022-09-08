Кремль боится протестов, поэтому российские спецслужбы активизировали работу с проживающими в РФ украинцами.
Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.
«Российская Федерация боится украинцев. Боится их протестной активности внутри самой России», – пишет она.
Маляр отмечает, что российские спецслужбы «нервно активизируют» работу не только с проживающими в РФ гражданами Украины, но и с собственными гражданами украинского происхождения.
Также она отметила, что на оккупированной Россией украинской территории ситуация ухудшается во всех областях жизнедеятельности населения.
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Ранее Главное управление разведки сообщало, что в Москве усиливается кампания по поиску граждан РФ, негативно относящихся к войне против Украины.
Особое внимание уделяется бывшим украинским гражданам и украинским по происхождению.
Одна из целей таких действий — не допустить формирования и распространения негативного отношения к войне и поиска людей, которые могут повлиять на формирование независимого общественного мнения относительно нее, убеждена разведка.
Напомним, названы сроки разгрома российской армии на Херсонщине.
В Европе решили наказать россиян за войну.
Также сообщалось, что тысячи оккупантов оказались в оперативном окружении.