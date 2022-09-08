Латвийский Сейм одобрил поправки к закону о Латвийской православной церкви, утверждающие ее полную самостоятельность и независимость от Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом сообщает информагентство BNS.

Латвийская православная церковь – самоуправляющаяся церковь в составе Московского патриархата. 5 сентября 2022 года президент Латвии Эгилс Левитс заявил о намерении внести поправки в Закон о Латвийской Православной церкви, которые гарантируют полную независимость ЛПЦ от Московского патриархата и фактически объявляют ее автокефальный статус.

Юридические изменения не касаются канонических вопросов, отмечается в инструкции к законопроекту. Церковь до 31 октября должна привести устав в соответствие с новыми требованиями закона.

Латвийская православная церковь заявляла, что выскажет официальную позицию после принятия закона.

Напомним, новым генсеком НАТО может стать украинка по происхождению.

Также сообщалось, что Путина хотят обвинить в госизмене и устранить от власти.

Кроме того, Politeka.net писала, что в оккупированной Ялте вспыхнул бунт после жестокого убийства.