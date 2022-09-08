Латвийский Сейм одобрил поправки к закону о Латвийской православной церкви, утверждающие ее полную самостоятельность и независимость от Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом сообщает информагентство BNS.

Латвийская православная церковь – самоуправляющаяся церковь в составе Московского патриархата. 5 сентября 2022 года президент Латвии Эгилс Левитс заявил о намерении внести поправки в Закон о Латвийской Православной церкви, которые гарантируют полную независимость ЛПЦ от Московского патриархата и фактически объявляют ее автокефальный статус.

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Юридические изменения не касаются канонических вопросов, отмечается в инструкции к законопроекту. Церковь до 31 октября должна привести устав в соответствие с новыми требованиями закона.

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Латвия Граница

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