Кремлевский диктатор в очередной раз публично был опозорен.
На это обратил внимание политолог Максим Яли.
"Путлер на Дальневосточном экономическом форуме в своем выступлении ни слова не сказал об Украине.
Но когда уже модератор обратил на это внимание и начал задавать вопросы, то путлер прибегнул к обычной тактике:
- обвинять во всем Запад, Зеленского. Включил заезженную пластинку про "госпереворот ", естественно забыв при этом упомянуть, что вёл переговоры с "нелегитимным" Порошенко и подписывал с ним Минские соглашение.
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Традиционно начал ссылаться на прецедент Косово, (независимость которого Украина не признаёт) и право россии признавать созданные им же псевдгорсударства на территории Украины на оккупированных территориях на Донбассе
Ссылался на 51 ст. Устава ООН о праве на самооборону, право рф оказывать им военную поддержку.
Правда при этом забыл пояснить, что оккупанты делают до сих пор в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.
Не говоря уже о Киевской, Черниговской и Сумской в которых им "дали п@зды"(с).
Какие "народные республики" они там защищают? Кто их звал "все 8 лет"? О каком "геноциде" идёт речь кроме того, который там сейчас ежедневно происходит руками оккупантов и при помощи обстрелов мирного населения по всей Украине с территории рф и Беларуси?
Естественно, никто ему этих вопросов не задал.
Ну и "вишенкой на торте" стали угрозы разорвать "зерновую сделку", т.к., видите -ли, не туда мы свое зерно везём. При этом Турцию пуйло предпочёл "вынести за скобки", хотя больше всего зерна за это время было, направлено именно туда.
В общем, убогое зрелище. Истерикой ху*ла удовлетворён!".
Ранее стало известно, что россияне придумали, кого еще притащить на войну против Украины после зэков и бомжей.
Также были названы сроки разгрома русской армии в Херсонской области.
Кроме того, Politeka.net писала, на сколько может затянуться война в Украине.