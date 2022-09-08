Кремлевский диктатор в очередной раз публично был опозорен.

На это обратил внимание политолог Максим Яли.

"Путлер на Дальневосточном экономическом форуме в своем выступлении ни слова не сказал об Украине.

Но когда уже модератор обратил на это внимание и начал задавать вопросы, то путлер прибегнул к обычной тактике:

- обвинять во всем Запад, Зеленского. Включил заезженную пластинку про "госпереворот ", естественно забыв при этом упомянуть, что вёл переговоры с "нелегитимным" Порошенко и подписывал с ним Минские соглашение.

Традиционно начал ссылаться на прецедент Косово, (независимость которого Украина не признаёт) и право россии признавать созданные им же псевдгорсударства на территории Украины на оккупированных территориях на Донбассе

Ссылался на 51 ст. Устава ООН о праве на самооборону, право рф оказывать им военную поддержку.

Правда при этом забыл пояснить, что оккупанты делают до сих пор в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.

Не говоря уже о Киевской, Черниговской и Сумской в которых им "дали п@зды"(с).

Какие "народные республики" они там защищают? Кто их звал "все 8 лет"? О каком "геноциде" идёт речь кроме того, который там сейчас ежедневно происходит руками оккупантов и при помощи обстрелов мирного населения по всей Украине с территории рф и Беларуси?

Естественно, никто ему этих вопросов не задал.

Ну и "вишенкой на торте" стали угрозы разорвать "зерновую сделку", т.к., видите -ли, не туда мы свое зерно везём. При этом Турцию пуйло предпочёл "вынести за скобки", хотя больше всего зерна за это время было, направлено именно туда.

В общем, убогое зрелище. Истерикой ху*ла удовлетворён!".

Ранее стало известно, что россияне придумали, кого еще притащить на войну против Украины после зэков и бомжей.

Также были названы сроки разгрома русской армии в Херсонской области.

Кроме того, Politeka.net писала, на сколько может затянуться война в Украине.