Во Львове количество больных коронавирусом постепенно растет.

Как передает Львовский городской совет, в начале августа было госпитализировано 16 пациентов, через неделю – 36, еще через неделю – 76, и пиком было 122 госпитализированных.

"В общей сложности в августе имели 900 заболевших, большинство из них имели легкую форму», - сказала сегодня главный врач города Леся Кобецкая.

Более легкое течение этой волны объясняется тем, что люди вакцинировались. По состоянию на сейчас 70% горожан вакцинированы первой дозой, 67% - второй дозой, 8% – первой бустерной дозой, и еще 240 человек – второй бустерной дозой», – отмечают медики.

коронавирус, больница

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Среди заболевших половина не имели вакцинации. Также нет госпитализированных с бустерной дозой. Также уже есть 15 пациентов, которые умерли от осложнений на фоне тяжелых хронических заболеваний.

Теперь во Львове можно вакцинироваться Johnson&Johnson, Pfizer и CoronaVac.

Процедуру производят в любой удобный день в городских поликлиниках.

коронавирус, больница

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