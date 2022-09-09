В результате контрнаступления освобождены более 1000 квадратных километров украинской земли, деоккупировано несколько десятков населенных пунктов на Херсонском и Харьковском направлениях
«Оборонительная операция продолжается», - сообщили в Минобороны.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с украинскими военными в городе Балаклея (Изюмский район Харьковской области), которые подняли над городом украинский флаг.
«Всё на своих местах», — написал президент.
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Напомним, Балаклея была в оккупациюю с начала марта.
В Сети уже появились видео, как местные жители освобожденных городов встречают украинских защитников. Люди плачут от счастья, становятся на колени, обнимают бойцов ЗСУ и даже успевают спросить, не хотят ли они есть.
«Оладьи будете?», - спрашивают украинцы своих освободителей от российской оккупации.
«До мурашек», «До слез, слава ВСУ», «Славные наши воины!», «Серде щемит от радости», - комментируют пользователи соцсетей кадры.
Напомним, ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.
Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.