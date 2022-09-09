Как сообщает Генштаб ВСУ в новой сводке, благодаря умелым и слаженным действиям Вооруженные Силы Украины, при поддержке местного населения, продвинулись почти на 50 км за три дня.

«По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское. Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию российской федерации», - говорится в сводке.

По данным Генштаба, только за последние сутки отмечено более 15 таких случаев.

В Сети также появились видео брошенных позиций оккупантов.

Между тем, в отдельных районах Херсонской области в связи с наступлением ВСУ подразделения вооруженных сил российской федерации переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей.

Так, по имеющейся информации, в Великой Александровке оккупанты используют местное население в качестве "живого щита". Поселок закрыт на въезд и выезд.

Напомним, в освобожденных городах бойцов ВСУ встречают на коленях и со слезами счастья.

Также сообщалось, что ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.

Кроме того Politeka.net писала, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".