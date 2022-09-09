Об этом, как пишет Politeka.net, в разговоре с Марком Фейгиным заявил советник главы ОП Алексей Арестович.
«Это же распад личности – то, что он демонстрирует. Там все очень плохо, начиная с жестов и заканчивая формулировками. У Путина нервный тик", — заявил Арестович, анализируя поведение кремлевского диктатора.
По его словам, руководство рф должно принять тот факт, что у Путина началось психическое расстройство.
"Как он заявил, что россия ничего не потеряла в этой войне. И это в день, когда сообщили о 50 тысячах погибших солдат. В день, когда идут два контрнаступления. Он говорит, что Россия укрепила свой суверенитет... Потеряв треть армии?" — отметил Арестович.
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Напомним, ранее о психичесском расстройстве Путина уже сообщали западные издания. Так, Daily Mail со ссылкой на источник в разведке писало, что у Путина может быть "стероидная ярость", вызванная длительным лечением.
Напомним, врачи также заметили, что Путину больно сидеть ровно.
Ранее врач разобрал психологический портрет путина – обнаружили не один диагноз.
Также известный журналист сообщал, что болезнь Путина прогрессирует.
Кроме того, Politeka.net писала, что офицер ФСБ рассекретил информацию о тяжелой болезни Путина .