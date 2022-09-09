Появилась информация, что подполковник СОБРа, который попал в плен ВСУ под Балаклеей, является на самом деле генерал-лейтенантом Андреем Сычевым.

Именно тем Сычевым, который командует группировкой "Запад" ВС РФ. К такому выводу пришли журналисты и военные эксперты, проанализировав кадры с пленным российским «подполковником» и фото Сычевого.

«Украина захватила "русского Паулюса". Захваченный двумя днями ранее подполковник оказался командующим группы "Запад" генерал-полковником Андреем Сычевым. Так что похоже российским оккупантам уже светит оперативное окружение изюмской группировки», - пишет в своем телеграм-канале политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко отмечает, что если на кадрах действительно генерал-лейтенант Андрей Сычевой, то «за него можно очень много важных наших ребят выменять».

«Похоже, что ВСУ взяли в плен не обычного «подполковника», а командующего группировкой «Запад» генерал-полковника Андрея Сычевого», - пишет также телеграм-канал NEXTA-Live.

В комментариях пользователи соцсетей обсуждают большую схожесть человека на видео с фотографиями Сычевого. Так, люди отмечают родинку на щеке, сходство мочек ушей и подбородка. Другую форму носа некоторые объясняеют тем, что он, возможно, сломан.

«Вот это улов, а главное, что паники нет», «Это он, да!», «По родинкам на левой щеке похож, флеш рояль выпал», «Судя по всему, сдался сам», «Бог все видит никто не уйдет от ответственности», «По ушам смотри — уши одинаковые», «Бородавка на месте», «Родинка на щеке тоже есть», «Уши такие-же, отметина на щеке та же, подбородок тот же, края рта те же. Это он», - бурно обсуждают кадры спленным российским военнослужащим в Сети.

Отметим, что именно группировка «Запад» под командованием Андрея Сычевого контролировала Балаклею, Гусаровку, Щуровку, Байрак, Вербовку, Яковенково, Волохов Яр, Червоный Яр, Семёновку, Богодаровку, Николаевку.

Добавим, несколькими днями ранее украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил, что командование вооруженными силами РФ провело новые "чистки" в своих рядах, уволив сразу нескольких генералов. Причиной послужило недовольство результатами того, как они вели войну против Украины.

"В связи с неудовлетворительными результатами проведения "специальной военной операции" уволены из ВС РФ генералы", – сообщал Цимбалюк.

Журналист подчеркнул, что с должности командующего Западного военного округа (ЗВО) "слетел" генерал-лейтенант Андрей Сычевой. Отметим, что этот 53-летний российский военачальник также был задействован в "спецоперации" РФ в Сирии.

Напомним, в освобожденных городах ВСУ встречают со слезами счастья - видео.

Также сообщалось, что в разведке раскрыли, кто помогает ВСУ в контрнаступлении.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ мощно гонят оккупантов с украинской земли - освобожденніх городов все больше.