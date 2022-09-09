В Приднестровье было зафиксировано нежелание подписывать контракты с российской армией. Кроме того, там началось массовое дезертирство. Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российское военное командование пыталось развернуть в Приднестровье широкую кампанию по вербовке контрактников, однако местное население не хочет идти в армию страны-агрессора даже несмотря на обещания высоких денежных выплат и вероятное обеспечение жильем.

Главная причина там состоит в нежелании местных воевать на территории Украины. Тем более, что многие "добровольцы", решившиеся подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести.

Кроме того, в так называемой "оперативной группе войск россии в Приднестровье" наблюдается увеличение случаев дезертирства и увольнения со службы после завершения контракта. Также в регионе увеличено количество военных учений, связанных с тыловым обеспечением и оказанием медицинской помощи раненым.

Сейчас в этой "оперативной группе" российские командиры решили проводить учения личного состава.

В то же время препятствует устаревшая тыловая материально-техническая база. Она не позволяет качественно улучшить уровень готовности логистических подразделений.

Напомним, информаторшей россиян оказалась жена бойца ВСУ.

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