Это тыловой и важный город в Харьковской области для оккупантов, через который проходит доставка вооружения и живой силы противника на Донбасс.

6 сентября украинские защитники перешли в контрнаступление на Харьковском направлении. В течение последующих трех дней было освобождено от врага до 400 км2 территории Украины. Накануне враг бежал из Балаклеи, и на очереди Купянск, к которому подошли ВСУ.

Об этом заявил американский Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

Именно в Купянске находится так называемый центр коллаборантов, отвечающих за Харьковскую область. Аналитики считают, что украинские защитники могут его освободить в течение трех дней.

"Российские тыловые позиции в Харьковской области теперь уязвимы для дальнейшего наступления украинцев, и украинские силы, вероятно, захватят Купянск в течение следующих 72 часов", – сказано в отчете.

Эксперты добавили, что успехи ВСУ на этом направлении подтверждают кадры с геолокацией и российские источники.

Потеря Купянска и других тыловых районов на критически важных путях снабжения будет препятствовать усилиям рф по поддержке наступательных и оборонительных операций, но не полностью перережет коммуникации оккупантов с Изюмом.

"Относительно быстрая скорость наступления украинских войск, близость к Купянску и способность обстреливать город вызывают панику в тыловых районах россиян", – добавили в ISW.

Напомним, информаторшей россиян оказалась жена бойца ВСУ.

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