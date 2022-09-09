6 сентября украинские защитники перешли в контрнаступление на Харьковском направлении. В течение последующих трех дней было освобождено от врага до 400 км2 территории Украины. Накануне враг бежал из Балаклеи, и на очереди Купянск, к которому подошли ВСУ.
Об этом заявил американский Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.
Именно в Купянске находится так называемый центр коллаборантов, отвечающих за Харьковскую область. Аналитики считают, что украинские защитники могут его освободить в течение трех дней.
"Российские тыловые позиции в Харьковской области теперь уязвимы для дальнейшего наступления украинцев, и украинские силы, вероятно, захватят Купянск в течение следующих 72 часов", – сказано в отчете.
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Эксперты добавили, что успехи ВСУ на этом направлении подтверждают кадры с геолокацией и российские источники.
Потеря Купянска и других тыловых районов на критически важных путях снабжения будет препятствовать усилиям рф по поддержке наступательных и оборонительных операций, но не полностью перережет коммуникации оккупантов с Изюмом.
"Относительно быстрая скорость наступления украинских войск, близость к Купянску и способность обстреливать город вызывают панику в тыловых районах россиян", – добавили в ISW.
Напомним, информаторшей россиян оказалась жена бойца ВСУ.
Также сообщалось, что Китай ввел масштабный запрет относительно россиян.
Кроме того, сообщалось, какая расплата ждет россиян за путинскую войну против Украины.