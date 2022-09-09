Это строки из «предсмертной записки» бойца так называемой «ЛНР» из пгт Калинино Луганской области. Она была найдена разведкой батальйона спецназначения «Дикое поле» Бригады Богуна вблизи Балаклеи Харьковской области.

В своем послании мужчина пишет, что их использовали на войне как «пушечное мясо», бросили без нормального боекомплекта и вооружения и отмечает, что «плохо умирать летом, сейчас бы на море». Послание датировано 17 июля текущего года.

«Тяжело писать, плачу, но надо…», - пишет оккупант. Мужчина просит супругу рассказать их сыну, когда тот повзрослеет, что папа очень хотел вернуться домой и быть самым лучшим отцом.

«Я выпил и пишу эмоционально. Я знаю, что все это забудется и ты будешь жить своей жизнью, найдешь себе нового мужа, а я просто исчезну в войне, как и все пацаны. Обидно, что я даже не пожил нормально. Скажи, что папа был спортсменом, не курил и не пил…», - говорится в записке.

На листке также можно увидеть буквы PUBG. Возможно, это намек на многопользовательскую онлайн-игру в жанре королевской битвы, разрабатываемая и издаваемая студией PUBG Corporation. В игре до 100 игроков, которые десантируются на остров, после чего ищут снаряжение и оружие, чтобы убить других участников и при этом самим остаться в живых. Доступная безопасная зона на внутриигровой карте со временем начинает уменьшаться, делая доступное пространство более тесным, чтобы сталкивать игроков между собой. Последний выживший игрок или команда побеждает в раунде.

Отметим, что тем временем в Сети появились кадры бунта мобилизованных из "ЛНР".

Также сообщалось, что раскрыто, кто на самом деле помогает ВСУ освобождать захваченные территории.

Кроме того, Politeka.net писала, что на освобожденных территориях ВСУ встречают на коленях и со слезами счастья.