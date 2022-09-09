Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Харьковской области, трагедия произошла днем 8 сентября.
«Около 15:00 на спецлинию 102 поступило сообщение от очевидцев происшествия о том, что в поселке Кегичевка неизвестный мужчина зарезал сотрудницу банка.
"При выезде на место происшествия стражи порядка застали в отделении банка 52-летнего мужчину, у которого руки и одежда были в крови, а посреди отделения учреждения на полу находилось тело женщины", - рассказали в полиции.
Погибшей оказалась 31-летняя жительница поселка Слобожанское Красноградского района. За мгновения до нападения женщина консультировала нападающего по поводу средств на его личном счете.
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«На почве конфликта мужчина несколько раз ударил женщину ножом», – рассказали правоохранители.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Напомним, в центре Киева молодая компания устроила жестокую драку под рестораном.
Ранее на Почтовой площади Подольского района столицы четверо 18-летних парней избили 34-летнего мужчину, который через несколько дней умер в больнице от травм, несовместимых с жизнью.
Также сообщалось о конфликте между одноклассницами одной из школ. 16-летние девушки брызнули в свою соперницу газовым баллончиком, повалили на землю и нанесли удары по голове и туловищу.