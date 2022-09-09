Такие данные озвучивают аналитики Американского института изучения войны, пишет Politeka.net.

Эксперты подчеркивают, что украинские успехи создают трещины не только в обороне, но и в российском информационном пространстве, поскольку информационная стратегия рф основана на представлении российского вторжения как простой и безупречной операции.

"ВСУ, скорее всего, освободят Купянск в течение следующих 72 часов, что серьезно ухудшит, но не полностью перережет российские наземные линии коммуникаций с Изюмом", - предполагают в Институте.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему так важно освободить Купянск со стратегической точки зрения.

«Купянск – это ключевое стратегическое место, через которое вся харьковская группировка российских войск получала пополнения и резервы. Это такой ключевой транспортный узел, который нужно будет забрать и уже после этого смотреть, идти ли нам на Север или немного вниз на Юг. Таким образом, разрезать эту группировку российских войск и не давать им возможности работать в режиме постоянного передвижения резервов», - пояснил Подоляк в интервью каналу 24.

Также представитель ОП прокомментировал панику и удивление россиян из-за контрнаступления ВСУ и освобождения территорий.

«Мне кажется, что Россия настолько интеллектуально слаба, что на 197 день уже можно было бы понять, что Украина – это вообще другое государство, которое воюет иначе. У нас абсолютно отмобилизованы Вооруженные Силы, профессионально стоящие гораздо выше, чем российская армия, в частности эти хваленые "десантники", "спецназы" и т.д. Поэтому все идет по украинскому плану абсолютно четко», – заявил Подоляк, подчеркнув, что вопрос был только в количестве ресурсов.

Напомним, Купянск был оккупирован рашистами почти сразу после начала полномасштабного военного вторжения – в феврале.

Также напомним, что люди на освобожденных территориях встречают ВСУ со слезами счастья.

Кроме того, Politeka.net писала, что в руки ВСУ попало предсмертное послание оккупанта.