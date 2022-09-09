На озере Лари в США произошел взрыв подводного газопровода, в Сети появились первые кадры с места.

Инцидент произошел в штате Луизиана, сообщают местные СМИ.

О погибших и пострадавших в результате взрыва и последующего за ним пожара пока не сообщается.

VIDEO: Fire on Lake Leary caused by pipeline explosion, St. Bernard president says https://t.co/T7ni0Jtskf pic.twitter.com/7dGCjAoCUt — WGNO-TV (ABC) New Orleans (@WGNOtv) September 9, 2022

На месте работают аварийно-спасательные службы. Причина ЧП выясняется. По одной из версий незакрепленная баржа ударилась о трубопровод, что могло спровоцировать взрыв.

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🔸A powerful explosion of a gas pipeline occurred in the United States on Lake Leri in Louisiana. There is no information about the dead and injured yet.



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Напомним, ранее сообщалось о ликвидации российской баржи на Херсонщине. На плавсредство, с помощью которого россияне перебрасывали личный состав и технику, украинских артиллеристов навели партизаны.

По некоторым данным в результате атаки вместе с баржей были ликвидированы десятки оккупантов, около сотни военнослужащих рф получили ранения.

Также в Сети появилось фото затонувшей баржи оккупантов.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что россия специально сжигает огромное количество газа каждій день.

Первыми горящие факелы заметили этим летом жители приграничного района Финляндии. Завод по производству сжиженного природного газа расположен недалеко от компрессорной станции в начале газопровода "Северный поток-1", по которому газ по дну моря доставляется в Германию.

Поставки по этому трубопроводу были прекращены с середины июля.