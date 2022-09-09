Инцидент произошел в штате Луизиана, сообщают местные СМИ.
О погибших и пострадавших в результате взрыва и последующего за ним пожара пока не сообщается.
На месте работают аварийно-спасательные службы. Причина ЧП выясняется. По одной из версий незакрепленная баржа ударилась о трубопровод, что могло спровоцировать взрыв.
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Напомним, ранее сообщалось о ликвидации российской баржи на Херсонщине. На плавсредство, с помощью которого россияне перебрасывали личный состав и технику, украинских артиллеристов навели партизаны.
По некоторым данным в результате атаки вместе с баржей были ликвидированы десятки оккупантов, около сотни военнослужащих рф получили ранения.
Также в Сети появилось фото затонувшей баржи оккупантов.
Кроме того, Politeka.net сообщала, что россия специально сжигает огромное количество газа каждій день.
Первыми горящие факелы заметили этим летом жители приграничного района Финляндии. Завод по производству сжиженного природного газа расположен недалеко от компрессорной станции в начале газопровода "Северный поток-1", по которому газ по дну моря доставляется в Германию.
Поставки по этому трубопроводу были прекращены с середины июля.