Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков, несмотря на свое ораторское мастерство, не нашел соответствующего объяснения происходящего на фронте, где ВСУ демонстрируют колоссальные успехи.

Об этом сообщает агентство пропагандистов РИА.

В этот раз сотрудники прессы задали Пескову вопрос, не озабочен ли Кремль ситуацией, развернувшейся в Украине с конца августа, когда украинские защитники начали операции по деоккупации населенных пунктов.

Он переадресовал вопросы журналистов представителю Минобороны РФ Игорю Конашенкову.

"Что касается хода специальной военной операции, то это лучше обращаться к моему коллеге Игорю Конашенкову", - подчеркнул представитель администрации путина.

Отметим, что тем временем в Сети появились кадры бунта мобилизованных из "ЛНР".

Также сообщалось, что раскрыто, кто на самом деле помогает ВСУ освобождать захваченные территории.

Кроме того, Politeka.net писала, что на освобожденных территориях ВСУ встречают на коленях и со слезами счастья.