Семерых депутатов муниципального образования «Смольнинское» в Санкт-Петербурге, предложивших госдуме обвинить президента РФ путина в госизмене, вызвали в полицию для составления протоколов о «дискредитации российской армии».

Об этом сообщает проект «Радио Свобода Север.Реалии» в пятницу, 9 сентября.

Отметим, что муниципальные депутаты 7 сентября решили обратиться в госдуму рф с предложением обвинить главу Кремля в госизмене для освобождения его от должности. Они уверены: приказ путина о вторжении россии на территорию Украины наносит ущерб безопасности россии и ее граждан.

Добавим, что административная статья о «дискредитации российской армии» появилась после полномасштабного вторжения россии в Украину. Всем «виновным» по этой статье грозит штраф до 50 тысяч рублей. Повторная «дискредитация» вооруженных сил россии влечет уголовную ответственность.

Суды россии признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую в россии следует называть «специальной военной операцией».

Российский правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщает, что уже более 3800 россиян стали фигурантами дел по этой статье.

Напомним, в оккупированной Ялте вспыхнул бунт после жестокого убийства.

Также сообщалось, что россия после Украины может напасть на еще одну страну.

Кроме того, Politeka.net писала о сроках разгрома российской армии на Херсонщине.