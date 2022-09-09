Семерых депутатов муниципального образования «Смольнинское» в Санкт-Петербурге, предложивших госдуме обвинить президента РФ путина в госизмене, вызвали в полицию для составления протоколов о «дискредитации российской армии».
Об этом сообщает проект «Радио Свобода Север.Реалии» в пятницу, 9 сентября.
Отметим, что муниципальные депутаты 7 сентября решили обратиться в госдуму рф с предложением обвинить главу Кремля в госизмене для освобождения его от должности. Они уверены: приказ путина о вторжении россии на территорию Украины наносит ущерб безопасности россии и ее граждан.
Добавим, что административная статья о «дискредитации российской армии» появилась после полномасштабного вторжения россии в Украину. Всем «виновным» по этой статье грозит штраф до 50 тысяч рублей. Повторная «дискредитация» вооруженных сил россии влечет уголовную ответственность.
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Суды россии признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую в россии следует называть «специальной военной операцией».
Российский правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщает, что уже более 3800 россиян стали фигурантами дел по этой статье.
Напомним, в оккупированной Ялте вспыхнул бунт после жестокого убийства.
Также сообщалось, что россия после Украины может напасть на еще одну страну.
Кроме того, Politeka.net писала о сроках разгрома российской армии на Херсонщине.