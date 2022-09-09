Президент России путин в режиме видеосвязи провел военное совещание с руководством силового и военного блока.

Об этом пишет Telegram-канал "Генерал СВР" , который ведут от имени бывшего генерала Службы внешней разведки (СВР) РФ - в нем публикуют якобы инсайдерскую информацию о путине и его окружении.

В совещании принимали участие секретарь Совета безопасности поссии николай патрушев, директор ФСБ александр бортников, представители минобороны и генштаба рф, директор СВР сергей нарышкин и другие силовики.

В начале совещания путин зачитал доклад и передал слово представителю руководства Генштаба, тот сказал, что у войск поссии больше нет возможностей для наступления, а скоро не будет и для обороны.

Свою речь он завершил фразой: "Вы проиграли, владимир владимирович!"

Сообщается, что это уже второй инцидент за последние дни, когда представители военного командования выражают недовольство путина в глаза.

Напомним, Путина хотят обвинить в госизмене и отстранить от власти.

Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.