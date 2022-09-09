Рашист, командующий Таманской дивизии, полковник Завадский В.В., который был награжден в россии «орденом мужества», мужественно покинул Харьковскую область, испугавшись контрнаступления ВСУ.

Об этом пишет "Информационное сопротивление".

"Этот факт вызвал настоящую истерику среди российских пропагандистов и диванных «военкоров».

«Военкоры периодически публикуют информацию о Героях СВО. Подключусь и я! Сейчас в полукольце в Изюме находятся бойцы Таманской дивизии. Именно они скоро примут бой за оборону Изюма. На фото - Командующий Таманской дивизии Завадский В.В. Глыба, а не мужик! 07.09.2022 он принял не простое для себя решение (и прямо скажем - волевое) - эвакуироваться из Изюма вместе с ранеными», - пишет пропагандист Романов.

Завадский подал оккупантам хороший пример – поспешить в сторону родных болот, пока не пришлось отправиться туда же в туго завязанном черном пакете", - комментируют в сообществе.

Напомним, в освобожденных городах бойцов ВСУ встречают на коленях и со слезами счастья.

Также сообщалось, что ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.

Кроме того Politeka.net писала, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".