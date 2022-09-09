ВСУ пошли в наступление по разным направлениям. Украинские защитники продвигаются по Херсонщине, а враг – отрезан.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный.

В котле 20–25 тысяч российских военных

По словам Нарожного, россияне опрокинули свои элитные части вдвое, чтобы они ехали 500 с лишним километров. Доехать, разместиться, отдохнуть – на это нужно время. Они пришли, сразу ввязались в бой и влезли в котел.

"Они отрезаны водным препятствием (Днепр). С одной стороны ВСУ с мощной артиллерией. Мы держим под огневым контролем все три моста, они отойти не могут, зайти не могут, поставлять оружие и боеприпасы не могут. Там в котле 20–25 тысяч личного состава»,– подчеркнул военный эксперт.

В настоящее время у ВСУ хватает боеприпасов для дальнобойной артиллерии. "Они стреляют по всем высокостоимым целям – по баржам, которые доставляют оружие, по пунктам управления. И этот темп мы держим", – подчеркнул Нарожный. Более того, боеприпасы для HIMARS предусмотрены новым пакетом помощи от США.

"Нет никаких признаков, что это наступление остановится. Шансов выжить у этой группировки нет", – сказал Нарожный.

Напомним, ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.

Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.