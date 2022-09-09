Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры предстанет перед судом по обвинению в государственной измене.

Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба СБУ . В настоящее время ведомство завершило досудебное расследование по делу.

Согласно материалам Службы безопасности Украины, он по собственной инициативе "сотрудничал" с врагом с самого начала масштабного вторжения в рф.

Установлено, что экспрокурор, используя свои полномочия, собирал данные военного и оперативно-служебного характера и передавал силовым структурам врага.

"Речь идет об оперативной обстановке в регионе, результатах обстрелов, паролях на блокпостах и ​​информации о военных пленных из россии", - отметили в СБУ.

Для конспирации предатель действовал через посредника.

Дело было открыто по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в размере 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Путина хотят обвинить в госизмене и отстранить от власти.

Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.