Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры предстанет перед судом по обвинению в государственной измене.
Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба СБУ . В настоящее время ведомство завершило досудебное расследование по делу.
Согласно материалам Службы безопасности Украины, он по собственной инициативе "сотрудничал" с врагом с самого начала масштабного вторжения в рф.
Установлено, что экспрокурор, используя свои полномочия, собирал данные военного и оперативно-служебного характера и передавал силовым структурам врага.
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"Речь идет об оперативной обстановке в регионе, результатах обстрелов, паролях на блокпостах и информации о военных пленных из россии", - отметили в СБУ.
Для конспирации предатель действовал через посредника.
Дело было открыто по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в размере 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, Путина хотят обвинить в госизмене и отстранить от власти.
Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.