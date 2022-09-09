Активное контрнаступление Сил обороны Украины заставляет рашистов сдаваться в плен, бежать с оккупированных территорий или из-за потери большого количества личного состава вообще прекращать существование.
Сама такая участь постигла 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк РФ, сообщает Главное управление разведки Минобороны.
«237-й гвардейский десантно-штурмовой полк рф прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих. Значительная часть выживших находятся в крайне тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.
В разведке также отмечают, что в пропагандистских СМИ распространяется информация о том, что контрнаступление ВСУ – это фейковая «пиар-акция». «Кремлевская пропаганда пытается убедить своих граждан, что все сообщения о контрнаступлении – «показательное выступление» для Европы и цивилизованного мира. А все предоставленное западное вооружение и военная техника проданы неизвестным покупателям», – говорится в сообщении.
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Напомним, ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.
Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.