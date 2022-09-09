Граждане россии, проживающие в Польше и желающие получить вид на жительство, начали получать отказы из-за "угрозы безопасности государства".

Сообщается, что россияне, получающие в Польше отказы в получении вида на жительство, создали телеграмм-чат "Мы не угроза для Польши". В нем излагают свои проблемы.

"Среди получивших отказы есть как те, кто жил в Польше несколько лет, так и те, кто приехал после начала войны в Украине. Нам известны и случаи, когда разрешения на проживание не выдавали мужу или жене граждан Польши", - отмечают создатели Telegram-чата "Мы не угроза для Польши".

"Мы не знаем, связаны ли отказы с нашим гражданством или с войной в Украине, мы просто ищем честного и объективного рассмотрения по каждому делу отдельно. Большинство из тех, с кем мы общались, не поддерживают войну в Украине, они помогали украинцам, волонтеры, отправляли пожертвования, принимали беженцев. Нам никуда ехать, вернуться в россия мы не можем. Например, отказа получили ребята призывного возраста. Они не хотят возвращаться, попасть под общую мобилизацию и оказаться на фронте", - продолжают собеседники.

Напомним, в освобожденных городах бойцов ВСУ встречают на коленях и со слезами счастья.

Также сообщалось, что ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.

Кроме того Politeka.net писала, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".