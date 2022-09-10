Пожар в ТЦ «Меркурий» начался в пятницу, 9 сентября, около 20 часов — здание очень быстро охватил огонь. Люди начали выходить из ТЦ и спасать свои товары.
Пламя быстро разрослось на 1500 квадратов и перекинулось на парковку. Спасатели присвоили пожару третий ранг, его тушили 78 человек и 28 единиц техники.
По информации МЧС, все посетители и сотрудники магазинов были эвакуированы, однако, по словам очевидцев, из здания продолжали выходить люди. Пока известно об одном пострадавшем пожарном.
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Ранее в Мытищах Московской области случился сильный пожар в одном из торговых центров.
Как сообщали российские СМИ, пожар вспыхнул в ТЦ «М-юни». При этом пожарным спасателям долго не удавалось остановить распространение огня, в результате чего, судя по кадрам, пламя практически уничтожило здание. Все посетители и работники были эвакуированы.
По словам сотрудников ТЦ, пожар мог начаться из-за того, что на крыше курили.
Напомним, ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.
Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.