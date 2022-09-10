Российский пропагандист Кирилл Имашев в своем сюжете показал, что из Сватового на Луганщине массово убегают.

«Колонна гражданских автомобилей эвакуируется из города. Очевидно, что сейчас начнутся репрессии, наши войска покинули город», – говорит пропагндист.

Он ожидает, что ко всем, кто поддерживал оккупантов, применят репрессии.

«Им страшно, они покидают город в сторону россии», – говорит россиянин.

Кроме того, глава Луганской ОВЦА Сергей Гайдай поздравил Луганск и пообещал скорый возврат.

Об этом он пишет в своих соцсетях.

«Это первый за последние восемь лет День Рождения Луганска, когда мы четко понимаем, что скоро… Вера окрепла. Предпосылки уже есть. Пора вернуться пришло. Ждет город, ждут люди. Неизбежно это произойдет. С Твоим Днем, украинский Луганск!» - написал Гайдай.

Также он поинтересовался: «Сватово и Кременная – как у вас дела Я просто поинтересовался…….».

Напомним, ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.

Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.