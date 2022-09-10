В Броварском районе Киевской области правоохранители задержали и начальника районной военной администрации и советника.
Об этом сообщает глава Киевской ОВ Алексея Кулебы.
"По информации правоохранителей, чиновники наладили коррупционную схему", – рассказал он. Подозреваемые были задержаны на попытке получения взятки в размере 350 тысяч гривен.
В частности, по словам Кулебы, они вносили данные о лицах в информационную базу "Шлях", что давало возможность беспрепятственно пересечь границу. За это должностные лица требовали определенное вознаграждение", - рассказал он.
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