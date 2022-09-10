В Броварском районе Киевской области правоохранители задержали и начальника районной военной администрации и советника.

Об этом сообщает глава Киевской ОВ Алексея Кулебы.

"По информации правоохранителей, чиновники наладили коррупционную схему", – рассказал он. Подозреваемые были задержаны на попытке получения взятки в размере 350 тысяч гривен.

В частности, по словам Кулебы, они вносили данные о лицах в информационную базу "Шлях", что давало возможность беспрепятственно пересечь границу. За это должностные лица требовали определенное вознаграждение", - рассказал он.

Напомним, в центре Киева молодая компания устроила жестокую драку под рестораном.

Ранее на Почтовой площади Подольского района столицы четверо 18-летних парней избили 34-летнего мужчину, который через несколько дней умер в больнице от травм, несовместимых с жизнью.

Также сообщалось о конфликте между одноклассницами одной из школ. 16-летние девушки брызнули в свою соперницу газовым баллончиком, повалили на землю и нанесли удары по голове и туловищу.