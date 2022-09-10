В настоящее время Украиной восхищается весь мир.
Об этом очень точно на своей странице в Фейсбук рассказывает Юрий Гудименко, младший сержант ВСУ, основатель движения "Демократична сокира".
"Сейчас для всего мира быть украинцем – это быть кем-нибудь из героев античных легенд.
А быть украинским военным – это быть тем, кем эти герои античных легенд увлекались. Тем, кто больше, чем человек. Это невероятная честь.
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Держитесь, пацаны и девчата. Я знаю, что тяжело. Вы можете все. Честь", – пишет Юрий Гудименко.
Напомним, оккупанты и коллаборанты бегут из Луганщины, видео: "Им страшно".
Отметим, что не только в Харьковской области: ВСУ успешно продвинулись в направлении Херсона, первые подробности.
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