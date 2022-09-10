В настоящее время Украиной восхищается весь мир.

Об этом очень точно на своей странице в Фейсбук рассказывает Юрий Гудименко, младший сержант ВСУ, основатель движения "Демократична сокира".

"Сейчас для всего мира быть украинцем – это быть кем-нибудь из героев античных легенд.

А быть украинским военным – это быть тем, кем эти герои античных легенд увлекались. Тем, кто больше, чем человек. Это невероятная честь.

Держитесь, пацаны и девчата. Я знаю, что тяжело. Вы можете все. Честь", – пишет Юрий Гудименко.

Напомним, оккупанты и коллаборанты бегут из Луганщины, видео: "Им страшно".

Отметим, что не только в Харьковской области: ВСУ успешно продвинулись в направлении Херсона, первые подробности.

Также рашисты остались без целого полка: "Прекратил свое существование".