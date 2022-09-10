Германия и вся Европа готовы к тому, что россия может полностью прекратить поставки природного газа по европейским странам.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Bloomberg .
"Германия и Европа готовы пережить последствия, если Россия решит полностью прекратить поставки газа", – отметил канцлер Германии.
По его словам, на северном побережье Германии уже построены терминалы для приема судов со сжиженным газом. Также в стране принята специальная программа, направленная на экономию газа.
"Мы сэкономили газ. Мы снова используем производственные возможности угольных электростанций. В начале следующего года у нас будет возможность использовать оставшиеся южногерманские атомные электростанции, если это будет необходимо", - добавил Шольц.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
ВСУ застали оккупантов врасплох, британцы сообщили хорошие новости: "Украинские подразделения захватили..."
"Вы проиграли, владимир владимирович!": путина поставили на место прямо во время совещания
"Чудо-женщина": "Мисс Украина-Вселенная" Неплях показала прелести, которые даже бретельки не выдержали
"Не так случилось, как думалось": звезда "Евровидения" Руслана удивила кадрами за границей
По мнению эксперта Сергея Варламова – это окончательное поражение путина в газовом вопросе.
"Главная надежда пуйла на выход из этой войны с сохранившимся ботоксом - все.
Вся стратегия строилась на том, чтобы заморозить конфликт. Сохранить оккупированные территории и донести до зимы. А зимой качнуть Европу газовым шантажом на мир, клубень и жвачку.
Но. ВСУ вносит свои коррективы. Шольц настолько поражен действиями нашей армии, что был вынужден сразу «обозначиться».
Почему? Ибо никто и никогда не будет ставить на неудачников. А армия россии – это не просто неудачники, а сброд печальных клоунов.
Потому нужно понимать. Заявление Германии - это прагматичная ставка Запада на Украину, как на страну-победителя", - говорит Варламов.
Напомним, оккупанты и коллаборанты бегут из Луганщины, видео: "Им страшно".
Отметим, что не только в Харьковской области: ВСУ успешно продвинулись в направлении Херсона, первые подробности.
Также рашисты остались без целого полка: "Прекратил свое существование".