Германия и вся Европа готовы к тому, что россия может полностью прекратить поставки природного газа по европейским странам.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Bloomberg .

"Германия и Европа готовы пережить последствия, если Россия решит полностью прекратить поставки газа", – отметил канцлер Германии.

По его словам, на северном побережье Германии уже построены терминалы для приема судов со сжиженным газом. Также в стране принята специальная программа, направленная на экономию газа.

"Мы сэкономили газ. Мы снова используем производственные возможности угольных электростанций. В начале следующего года у нас будет возможность использовать оставшиеся южногерманские атомные электростанции, если это будет необходимо", - добавил Шольц.

По мнению эксперта Сергея Варламова – это окончательное поражение путина в газовом вопросе.

"Главная надежда пуйла на выход из этой войны с сохранившимся ботоксом - все.

Вся стратегия строилась на том, чтобы заморозить конфликт. Сохранить оккупированные территории и донести до зимы. А зимой качнуть Европу газовым шантажом на мир, клубень и жвачку.

Но. ВСУ вносит свои коррективы. Шольц настолько поражен действиями нашей армии, что был вынужден сразу «обозначиться».

Почему? Ибо никто и никогда не будет ставить на неудачников. А армия россии – это не просто неудачники, а сброд печальных клоунов.

Потому нужно понимать. Заявление Германии - это прагматичная ставка Запада на Украину, как на страну-победителя", - говорит Варламов.

Напомним, оккупанты и коллаборанты бегут из Луганщины, видео: "Им страшно".

Отметим, что не только в Харьковской области: ВСУ успешно продвинулись в направлении Херсона, первые подробности.

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