Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о том, что украинские военные находятся в окрестностях Лисичанска.

Об этом сообщает "Суспільне".

При этом никаких подробностей Гайдай не раскрыл.

В своем Facebook Гайдай также намекнул на бои за Лисичанск.

"Лисичанск… замечательный украинский город. Ох и работы будет по восстановлению", – написал он.

Также появилась информация об увольнении Сватового. Телеграмм-каналы сообщают, что россияне отошли к Северодонецку. В Лисичанске громко. Официальной информации пока нет.

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