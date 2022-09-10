Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о том, что украинские военные находятся в окрестностях Лисичанска.
Об этом сообщает "Суспільне".
При этом никаких подробностей Гайдай не раскрыл.
В своем Facebook Гайдай также намекнул на бои за Лисичанск.
"Лисичанск… замечательный украинский город. Ох и работы будет по восстановлению", – написал он.
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Также появилась информация об увольнении Сватового. Телеграмм-каналы сообщают, что россияне отошли к Северодонецку. В Лисичанске громко. Официальной информации пока нет.
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