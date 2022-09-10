Военным руководством россии якобы принято решение перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма "для наращивания усилий на Донецком направлении".
Об этом заявления сообщает Минобороны рф.
"Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать находящиеся в районах Балаклеи и Изюма российские войска для наращивания усилий на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
Военным руководством россии якобы принято решение перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма "для наращивания усилий на Донецком направлении".
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Мол, с этой целью "в течение трех суток проведена операция по сворачиванию и организованной переброске изюмско-баллаклейской группировки войск" на оккупированные территории Донецкой области.
В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск, а также более ста единиц бронетехники и артиллерии", - уверяют в Минобороны рф.
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