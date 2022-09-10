Украинские правоохранители задержали начальника оккупационной полиции Балаклеи после освобождения города.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований . Он хотел бежать на территорию временно оккупированных земель Луганской области, но не успел.
Раньше он был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты — добровольно согласился с ними сотрудничать. За это он получил должность «начальника оккупационного отделения».
После того, как Силы обороны Украины выбили из города кафиров «начальник полиции» решил бежать в боевики самопровозглашенной «ЛНР». Но этого сделать не успел – его задержали в городе Купянск.
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Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении, а также избрание меры пресечения.
Как указывают в ДБР, оперативно установить предателя удалось при отработке информации о возможном сотрудничестве на деоккупированных территориях местных правоохранителей с оккупантами. Проверку проводили работники ДБР совместно с военной контрразведкой СБУ и при содействии Нацполиции в Харьковской области.
Напомним, оккупанты и коллаборанты бегут из Луганщины, видео: "Им страшно".
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