Город Балаклея на Харьковщине вернулся под контроль Украины.

О ситуации у городов и доложила парамедик ВСУ и волонтер Алина Михайлова.

"В настоящее время город полностью под контролем ВСУ, наши войска двигаются дальше и освободительная операция продолжается. В городе пока нет электроэнергии. В некоторых городах есть газ и нет воды".

Но местных это совершенно никак не беспокоит, потому что они настолько рады, что это даже трудно описать словами. Я вчера приехала к местным спросить, может ее что-то нужно. Говорили, что "ничего не надо", они обнимались, здоровались. Люди пока готовят еду на улице, на костре. Еды у них достаточно.

Они не просят у нас ничего и говорят, что ждали полгода, сажали огороды у домов. И сейчас хотят нам эти помидоры, картошку, чеснок дать. Говорят: "это мы для вас растили все полгода, пока мы вас здесь ждали".

Честно до слез, я едва держалась. Это действительно такие эмоции, которые трудно заменить. Люди также плачут и обнимают и благодарят всего. "Нам ничего не надо, только не уходите от нас" – очень искренне", – говорит Алина Михайлова.

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