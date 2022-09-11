Оккупанты, после удачного контрнаступления ВСУ на Харьковщине, решили отыграться на гражданских, нанеся удары по Николаеву и Днепру.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о пострадавших в результате ночных обстрелов.

"Сегодня ночью Николаев получил мощные обстрелы. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, 9 человек получили ранения разной степени, четверо из них до сих пор находятся в больнице", — пишет мэр.

Виталий Ким добавил, что в результате попадания во двор пятиэтажки один подъезд практически уничтожен пожаром и взрывом. Также существенно поврежден частный дом.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко также сообщил об обстрелах области. В ночь на 11 сентября враг попал по двум районам – Днепровскому и Никопольскому.

"По центру Днепра россияне направили ракету. Ударили прямо по жилому кварталу, где мирно спали семьи днепровцев. Раненый 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушение админзданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов", — сообщил Резниченко.

Никополь обстреляли трижды за ночь. Туда прилетели более 35 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека - двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице. Их состояние средней тяжести.

В городе изуродованы 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Ударил враг и по Марганецкому обществу. Предварительно, без раненых и разрушений.



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