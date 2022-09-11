Заявления украинской стороны о наступлении на южном направлении были "разводкой", на которую повелись российские оккупанты.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

По его словам, российские войска "попались на разводку, что наступление будет на юге и перегнали туда войска и сделали так, что они оказались запертыми, изолированными без снабжения, и получили плюху на востоке".

Арестович также заявил, что это дело времени, когда наступление ВСУ в Харьковской области "упрется" и остановится, но пока что оно еще будет продолжаться. По мнению советника ОП, отсутствие серьезного сопротивления со стороны оккупантов объясняется нехваткой личного состава.

"170 тысяч от Харькова до Херсона это очень мало. У них нет сил организовать вторую и третью линии обороны", - пояснил эксперт.

При этом Арестович не ждет на юге Украины столь же быстрого контрнаступления, как в Харьковской области. По его словам, там собраны самые боеспособные российские войска.

"Они быстро не сдадутся", - констатировал советник Офиса президента.

Стратегия ВСУ в Херсонской области состоит в истощении этой группировки, которая, по мнению Арестовича, получает "пятую часть снабжения" из-за ударов по логистике.

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