Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".
По его словам, российские войска "попались на разводку, что наступление будет на юге и перегнали туда войска и сделали так, что они оказались запертыми, изолированными без снабжения, и получили плюху на востоке".
Арестович также заявил, что это дело времени, когда наступление ВСУ в Харьковской области "упрется" и остановится, но пока что оно еще будет продолжаться. По мнению советника ОП, отсутствие серьезного сопротивления со стороны оккупантов объясняется нехваткой личного состава.
"170 тысяч от Харькова до Херсона это очень мало. У них нет сил организовать вторую и третью линии обороны", - пояснил эксперт.
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При этом Арестович не ждет на юге Украины столь же быстрого контрнаступления, как в Харьковской области. По его словам, там собраны самые боеспособные российские войска.
"Они быстро не сдадутся", - констатировал советник Офиса президента.
Стратегия ВСУ в Херсонской области состоит в истощении этой группировки, которая, по мнению Арестовича, получает "пятую часть снабжения" из-за ударов по логистике.
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