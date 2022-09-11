Звезды "Дизель шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин вместе с украинским шоуменом Антоном Лирником собираются на гастроли для российской публики.

Писаренко и Никишин родом из россии, но активно работали в Украине. Летом руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов рассказывал, что после полномасштабного вторжения рф Писаренко с семьей остался в Украине и продолжал выступать в составе "Дизель шоу", а Евгений Никишин уехал к своей семье в россию.

Теперь же выяснилось, что участники "Дизель шоу" продолжают зарабатывать кровавые рубли и возмутили украинцев своим появлением на круизном лайнере Astoria Grande, курсирующем из российского города Сочи в Турцию.

Афиши с анонсами концертов с участием Писаренко и Никишина появились на официальной странице круиза в Instagram. На 24 сентября запланировано выступление экс-игроков команды КВН "Уездный город", а на 15 октября спектакль "Мужчина нарасхват", в котором вместе с Писаренко и Никишиным сцену разделят россиянка Ольга Бузова, а также украинский предатель шоумен Антон Лирник, который продолжает активно выступать в рф.

Судя по подписи "Это было так весело, что мы решили повторить!", это уже не первое выступление звезд "Дизель шоу" для россиян.

Сам Писаренко на своей странице в Facebook также опубликовал афишу концерта, но после шквала негативных комментариев от украинцев удалил пост. "Вот это вы мерзавцы, просто удивительные мерзавцы", "В Украину больше ни ногой", - пишут экс-"дизелям" в комментариях.

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