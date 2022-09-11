Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об успехах украинских защитников и показал кадры с передовой, сделанные фотографом Арсеном Федосенко.
"На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 км. На этих фотографиях - результаты работы нескольких подразделений Вооруженных Сил. В тесном взаимодействии они освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка", - сообщил Залужный.
Главнокомандующий также добавил, благодаря чему ВСУ удалось так прорваться в Харьковской области.
«Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали «Москва», «Омск» и «Питер», позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск. Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Имею честь бороться бок о бок с вами. Вечная Память павшим в боях за Украину!", - подчеркнул он.
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Также Залужный поздравил всех причастных к Дню танкиста, который отмечают 11 сентября.
"Воины-танкисты, поздравляю с профессиональным праздником! Вы выполняете тяжелую работу, которую небезосновательно называют и впишут в историю как героизм. Спасибо за службу! Вместе к Победе!", - написал генерал.
Напомним, оккупанты и коллаборанты бегут из Луганщины, видео: "Им страшно".
Отметим, что не только в Харьковской области: ВСУ успешно продвинулись в направлении Херсона, первые подробности.
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