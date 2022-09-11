В воскресенье, 11 сентября, в окупированном Крыму упал российский военный самолет.

Как сообщает Baza, авиакатастрофа произошла на границе Разнодельненского и Красноперекопского района.

Очевидцы сообщили, что около 6 часов утра в поле упал военный самолёт. Предположительно это мог быть истребитель Су-34.

По предварительной информации, летчики успели катапультироваться, позже их забрали военные. О причинах падения пока неизвестно.

Ранее также сообщалось, что в день, когда украинские защитники устроили мощный прорыв в Харьковской области, в россии случился ряд ЧП на празднованиях Дня города.

Так, во время запуска фейерверка в городе Кызыл что-то пошло не по плану. Он начал стрелять куда попало: в людей, дома и машины.

По предварительной информации, от такого празднования пострадали трое несовершеннолетних. По информации детского омбудсмена, им оказана медицинская помощь. Ещё двое человек обратились за медицинской помощью.

Напомним, оккупанты и коллаборанты бегут из Луганщины, видео: "Им страшно".

Отметим, что не только в Харьковской области: ВСУ успешно продвинулись в направлении Херсона, первые подробности.

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