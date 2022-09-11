Как сообщает Baza, авиакатастрофа произошла на границе Разнодельненского и Красноперекопского района.
Очевидцы сообщили, что около 6 часов утра в поле упал военный самолёт. Предположительно это мог быть истребитель Су-34.
По предварительной информации, летчики успели катапультироваться, позже их забрали военные. О причинах падения пока неизвестно.
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Так, во время запуска фейерверка в городе Кызыл что-то пошло не по плану. Он начал стрелять куда попало: в людей, дома и машины.
По предварительной информации, от такого празднования пострадали трое несовершеннолетних. По информации детского омбудсмена, им оказана медицинская помощь. Ещё двое человек обратились за медицинской помощью.
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