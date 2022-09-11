На фоне успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины в Харьковской области и других направлениях в Кремле снова заговорили о возможности переговоров с Украиной.

Об этом сказал глава МИД страны-террориста россии Сергей Лавров.

По словам российского министра иностранных дел Лаврова, страна-агрессор не отказывается от переговоров с Украиной. В то же время, он уточнил, что чем дольше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться.

"Мы не отказываемся от переговоров, но отказывающиеся должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться", - сказал он.

Впрочем, по версии Вооруженных Сил Украины, сложнее "договариваться" Кремлю будет в условиях полного разгрома российского оккупационного войска и деоккупации всех украинских территорий.

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