На фоне успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины в Харьковской области и других направлениях в Кремле снова заговорили о возможности переговоров с Украиной.
Об этом сказал глава МИД страны-террориста россии Сергей Лавров.
По словам российского министра иностранных дел Лаврова, страна-агрессор не отказывается от переговоров с Украиной. В то же время, он уточнил, что чем дольше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться.
"Мы не отказываемся от переговоров, но отказывающиеся должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться", - сказал он.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Российский самолет разбился в Крыму: первые подробности авиакатастрофы
В россии праздник обернулся масштабным ЧП, фейерверки взорвались среди людей: видео от очевидцев
Звезда "Сватов" Кошмал показала чудеса перевоплощения, украинцы в восторге: "Это круто"
Жена победителя "Голоса країни" Сасанчина призналась, как относятся родители мужа к ней: "Сейчас..."
Впрочем, по версии Вооруженных Сил Украины, сложнее "договариваться" Кремлю будет в условиях полного разгрома российского оккупационного войска и деоккупации всех украинских территорий.
Напомним, оккупанты и коллаборанты бегут из Луганщины, видео: "Им страшно".
Отметим, что не только в Харьковской области: ВСУ успешно продвинулись в направлении Херсона, первые подробности.
Также рашисты остались без целого полка: "Прекратил свое существование".