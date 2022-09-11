На фоне успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины в Харьковской области и других направлениях в Кремле снова заговорили о возможности переговоров с Украиной.

Об этом сказал глава МИД страны-террориста россии Сергей Лавров.

По словам российского министра иностранных дел Лаврова, страна-агрессор не отказывается от переговоров с Украиной. В то же время, он уточнил, что чем дольше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться.

Сергей Лавров

"Мы не отказываемся от переговоров, но отказывающиеся должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться", - сказал он.

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Впрочем, по версии Вооруженных Сил Украины, сложнее "договариваться" Кремлю будет в условиях полного разгрома российского оккупационного войска и деоккупации всех украинских территорий.

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