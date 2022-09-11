Оккупанты настолько спешили бежать из Купянска на Харьковщине, в который вошли ВСУ, что даже "забыли" учителей. Их привезли в город из россии.

Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке. Оккупанты просто оставили завезенных из россии учителей.

Оккупанты наивно верили в то, что они надолго пришли на украинскую землю, в частности в Купянск, который захватчики провозгласили центром оккупированной территории Харьковщины. Однако контрнаступление ВСУ разрушило все планы врага.

Из-за того, что в город вошли Вооруженные Силы Украины, оккупантам пришлось в панике бежать. При побеге они просто оставили тех учителей, которых накануне завезли из России. Педагоги должны были "учить" местных детей – то есть вбивать в головы маленьких украинцев пропаганду.

Всех этих учителей задержали. Сейчас продолжаются все необходимые следственные действия.

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