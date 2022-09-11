Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские военные уже осободили более 40 населенных пунктов региона. Однако это еще не полный список.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«У нас освобождена значительная часть наших территорий Чугуевского района, Купянского и Балаклейского районов. Наши подразделения зашли в Купянск, идет освобождение населенных пунктов Изюмского района», — рассказал Синегубов.

По его словам, количество освобожденных населенных пунктов больше 40, однако не все их можно называть.

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