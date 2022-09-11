К 8 годам заключения приговорен житель Славянска Донецкой области за распространение информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора .
Правоохранители в суде доказали, что в мае 2022 года житель г. Славянска, используя собственный аккаунт в запрещенной в Украине социальной сети, передавал представителю не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины.
Осужденный отправлял врагу данные о расположении военной техники и личного состава, блокпосты и маршруты передвижения украинских защитников на территории Краматорского района Донбасса.
Досудебное расследование осуществлялось СО 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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