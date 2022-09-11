Минобороны рф отчиталось о поражении ПУ/склада БК/вертолёта в городе, которого не существует.

Об этом пишет телеграм-канал "Быть или".

"На последней карте, которую Минобороны рф показало на брифинге, есть некий Угледар, под Константиновкой, где ВС РФ якобы что-то поразили (ПУ/склад БК/вертолёт).

Но если вы посмотрите на современные карты, то увидите, что никакого Угледара в этом месте нет.

Когда я не нашёл этот Угледар, я вначале подумал, что может быть это старое название переименованного населённого пункта (таких случаев много, например, Артёмовск - это сейчас Бахмут). Но проверил названия нескольких н.п. в этом месте, и ни один из них не был переименован.

В Донецкой области есть только один Угледар - в Волновахском районе (он виден на втором скрине, к юго-западу от Донецка), и прямо сейчас там идут бои. Но в Константиновском районе никакого Угледара нет.

Вывод? Российские войска не просто действуют по старым картам, где некоторых населённых пунктов уже давно нет. Они ещё и докладывают о поражении украинских объектов в несуществующих городах".

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