Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил влиятельный журналист-расследователь Христо Грозев из международной группы Bellingcat. По его словам, путин отдал очередное распоряжение.

«Он говорит, что все (провалы рф в Украине – ред.) из-за коррупции и некомпетентности в армии ("наемников обманули с жалованием"). Но опять же очень оптимистично, говорит, что каждой государственной корпорации и олигарху предписано создать собственную ЧВК для "нового этапа в октябре", – сообщил Грозев на своей странице в Twitter.

He says it's all because of corruption and incompetence in the army ("the mercenaries were scammed of their pay"). But is again very optimistic, says each government corporation and oligarch are told to set up their own PMC for "new stage in October". — Christo Grozev (@christogrozev) September 10, 2022

В комментариях к публикации Грозева пользователи соцсетей высказывают уверенность, что задум Путина вряд ли воплотится в жизнь, ведь «они не хотят умирать» и предполагают, что новые ЧВК приведут к гражданской войне в россии.

Напомним, за последние сутки ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Оккупанты же в панике бегут, вывозя из Украины свои семьи и награбленное.

Так, согласно данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Великий Бурлук и Двуречная в Харьковской области.

В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой «народной милиции» из числа местных жителей.

Также сообщалось о нюансе контрнаступления ВСУ, о котором мало кто знает.