Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил влиятельный журналист-расследователь Христо Грозев из международной группы Bellingcat. По его словам, путин отдал очередное распоряжение.
«Он говорит, что все (провалы рф в Украине – ред.) из-за коррупции и некомпетентности в армии ("наемников обманули с жалованием"). Но опять же очень оптимистично, говорит, что каждой государственной корпорации и олигарху предписано создать собственную ЧВК для "нового этапа в октябре", – сообщил Грозев на своей странице в Twitter.
В комментариях к публикации Грозева пользователи соцсетей высказывают уверенность, что задум Путина вряд ли воплотится в жизнь, ведь «они не хотят умирать» и предполагают, что новые ЧВК приведут к гражданской войне в россии.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Министр обороны Резников неожиданно признал свою ошибку: "Я не верил, что настолько..."
Как должна закончится война: Данилов рассказал о главной задаче ВСУ на фронте
Залужный сделал срочное заявление о контрнаступлении и показал кадры с передовой: "На этих фотографиях..."
Мстят за провал на Харьковщине: оккупанты ударили по жилым домам в Днепре и Николаеве, много пострадавших
Напомним, за последние сутки ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Оккупанты же в панике бегут, вывозя из Украины свои семьи и награбленное.
Так, согласно данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Великий Бурлук и Двуречная в Харьковской области.
В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой «народной милиции» из числа местных жителей.
Также сообщалось о нюансе контрнаступления ВСУ, о котором мало кто знает.