ВСУ нанесли большое оперативное поражение россии, отвоевав в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область.

Украина переломила ход войны. ВСУ нанесли крупное поражение рф, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе контрнаступления. Об этом сообщают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что украинские власти демонстративно обсуждали удары на юге, вводя россиян в заблуждение относительно своих намерений в Харьковской области.

Также отмечается, что при этом российские войска вокруг Бахмута и под Донецком продолжают наступательные операции, как будто не подозревая об "опасности" для Луганска. А оккупанты в Херсоне по-прежнему сталкиваются с атаками и угрозой новых ударов на этом направлении.

Глава рф рискует совершить распространенную, но смертельную ошибку, слишком долго откладывая приказ о "подкреплении" к Луганской линии. Тем самым скомпрометировав оборону Херсона или прекратив наступательные операции вокруг Бахмута, не выведя вовремя войска на позиции для защиты от украинских атак в Луганске

Там предположили, что украинская кампания, похоже, направлена на то, чтобы поставить кремлевского диктатора перед такой дилеммой и извлечь выгоду практически из любого принятого им решения.

Нынешнее контрнаступление не положит конец войне, считают эксперты ISW. ВСУ придется начинать новые контрнаступательные операции, чтобы завершить освобождение оккупированных рф территорий, поэтому война, скорее всего, затянется до 2023 года.

Украина переломила ход войны в свою пользу. ВСУ, очевидно, будут чаще диктовать место и характер масштабных боевых действий, а рф будет все чаще неадекватно реагировать на давление со стороны Украины, подытожили аналитики.

Напомним, что в Минобороны рассказали о важном нюансе, о котором мало кто знает.

Как сообщала Politeka, путин после очередного провала готовит новый этап войны.

Также Politeka писала, что оккупанты в панике драпают от ВСУ с семьями и награбленным.