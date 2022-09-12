Помпезное мероприятие совпало с позорным бегством россиян с Харьковщины, и не только, в результате успешного контрнаступления ВСУ.

Пока жители российской столицы радовались «самому большому колесу в Европе» их соотечественники сотнями ложились в украинский чернозем, чтобы уже никогда не вернуться домой, либо драпали с награбленным в сторону границы с рф.

«Кремлевским правителям теперь будет откуда воочию наблюдать наступление ВСУ и сразу сделать жест доброй воли и прыгнуть головой вниз», «Когда Европа отменяет упрощенный безвиз России, в Рассии появляется самое большое колесо обозрения в Европе. Ооок», «Это, чтобы из Москвы лучше видеть, как бегут орки из Харьковской области», «Такое высокое, что с него Изюм видно», «А с него можно увидеть, как армию Путина гонят из Украины?», «Будет откуда наблюдать наступление ВСУ», «Теперь на Европу можно будет только с этого колеса и посмотреть», «Чертово колесо и черти», «Чертова колесница. Закат близок, как и у Римской империи», «Чтобы лучше видеть отрицательное наступление», - шутят комментаторы в Сети.

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Примечательно, что уже на следующий день данное колесо обозрения, на открытии которого присутсоввал путин, сломалось.

Напомним, только за последние сутки ВСУ освободили более 20 населенных пунктов.

Также сообщалось, что Путин готовится к новому этапу войны.

Кроме того, Politeka.net писала о важном нюансе контрнаступления ВСУ.