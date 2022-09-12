В понедельник, 12 сентября, в Подмосковье произошел масштабный пожар на складе с пластиковой крошкой.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС рф по Московской области.

"В 05:54 по московскому времени от очевидца (охрана объекта) поступило сообщение о пожаре в нежилом здании (склад) по адресу: городской округ Волоколамск, Северное шоссе, дом 4", – сказано в сообщении.

Сперва стало известно, что площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На улице вблизи объекта также горела пластиковая крошка на площади 500 квадратных метров.

Позже в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать на площади 2 500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее такоже сообщалось о ЧП в Москве: там вечером 11 сентября группа подростков пришла развлечься в одну из квест-комнат и пострадала в результате взрыва.

В разгар прохождения испытаний в помещении на втором этаже взорвался газовый баллончик, начался пожар. При взрыве пострадало шесть человек — четверо подростков и два аниматора.

Напомним, только за последние сутки ВСУ освободили более 20 населенных пунктов.

Также сообщалось, что Путин готовится к новому этапу войны.

Кроме того, Politeka.net писала о важном нюансе контрнаступления ВСУ.