Силы ВСУ продолжают мощное продвижение, носящее не только географический, но и психологический характер.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.

«Вражеские подразделения, начиная переформатирование, выискивают способы выйти на определенный контакт с нашими подразделениями для того, чтобы провести так называемые переговоры о возможных условиях скложения оружия и переходе под эгиду международного гуманитарного права», - рассказала Гуменюк.

По ее словам, оккупанты осознают, что их зажали между берегом Днепра и нашими силами, поэтому ищут способы сохранить себе жизнь.

«Это командование определенных подразделений, оказавшихся в достаточно затруднительном географическом положении», - рассказала Гуменюк.

Тем временем стало известно о новых взрывах в районе Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне.

В свою очередь СБУ опубликовало видео, на котором пленный рашист рассказал, как их командование убегало от наступления украинцев.

Напомним, только за минувшие сутки украинские защитники освободили от российских захватчиков более 20 населенных пунктов.

Также сообщалось, что Путин готовится к новому этапу войны.

Также Politeka.net писала об интересном нюансе контрнаступления ВСУ, о котором мало кто знает.