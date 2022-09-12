"Путинский режим находится в ситуации, именуемой в шахматах цугцванг - при котором любой их ход ведёт к ухудшению его позиции".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя успехи контрнаступления ВСУ.

Так, по его словам, операция продолжается - не только на Востоке, но и в Херсонской области.

«Фаза прорыва, быстрого продвижения, цунами заменилась фазой закрепления результатов и боев за занятие наиболее выгодных рубежей - как трамплинов для следующих прыжков. Наше командование не позволяет себе увлекаться - и это - высший признак профессионализма», - пояснил Арестович.

Также советник главы ОП сообщил, что результаты «цунами» на востоке Украины блестящие. Так, только техники захвачено столько, что можно полностью обеспечить новую украинскую механизированную, а то и танковую бригаду.

«Про моральные аспекты - что там говорить - во всем мире сломан миф о непобедимости российской армии, что означает тотальную смену перспективы - на киевоцентричную. Масштабы произошедших перемен не всем еще видны, но там, где Украина соприкасается с внешним миром - ощущается прекрасно: пошли совсем другие разговоры, просьбы и предложения. И - надежды. На нас стали надеятся даже те, кто был безнадёжен. У очень многих скептиков началась тотальная переоценка и скоро - они будут спешить с нами дружить - как с главным донором безопасности в Восточной Европе - и это - минимум!», - рассказал Арестович.

Представитель ОП также предупредил, что война продолжается, но удары россиян по украинской инфраструктуре ничего не замедлят и не отменят. Они, уверен Арестович, приведут только к ускорению помощи со стороны партнеров Украины и к ускорению падения путинского режима.

«Теперь мы их играем. И мы их сделаем. А дальше - начинается совсем другая история, в которой мы меняем им «ножки Буша» на их ядерное оружие. Что и как делать с остатками путинской «Великой России», посмотрим. Есть варианты», - заключил Арестович.

Напомним, оккупанты на правом берегу Днепра уже готовы сложить оружие и сдаться в плен.

Также сообщалось, что россияне в панике бегут вместе с награбленным.

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