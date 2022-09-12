Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя успехи контрнаступления ВСУ.

Так, по его словам, операция продолжается - не только на Востоке, но и в Херсонской области.

«Фаза прорыва, быстрого продвижения, цунами заменилась фазой закрепления результатов и боев за занятие наиболее выгодных рубежей - как трамплинов для следующих прыжков. Наше командование не позволяет себе увлекаться - и это - высший признак профессионализма», - пояснил Арестович.

ВСУ, техника, освобождение, флаг Украины

Также советник главы ОП сообщил, что результаты «цунами» на востоке Украины блестящие. Так, только техники захвачено столько, что можно полностью обеспечить новую украинскую механизированную, а то и танковую бригаду.

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«Про моральные аспекты - что там говорить - во всем мире сломан миф о непобедимости российской армии, что означает тотальную смену перспективы - на киевоцентричную. Масштабы произошедших перемен не всем еще видны, но там, где Украина соприкасается с внешним миром - ощущается прекрасно: пошли совсем другие разговоры, просьбы и предложения. И - надежды. На нас стали надеятся даже те, кто был безнадёжен. У очень многих скептиков началась тотальная переоценка и скоро - они будут спешить с нами дружить - как с главным донором безопасности в Восточной Европе - и это - минимум!», - рассказал Арестович.

Флаг Украины, ВСУ, наступление

Представитель ОП также предупредил, что война продолжается, но удары россиян по украинской инфраструктуре ничего не замедлят и не отменят. Они, уверен Арестович, приведут только к ускорению помощи со стороны партнеров Украины и к ускорению падения путинского режима.

«Теперь мы их играем. И мы их сделаем. А дальше - начинается совсем другая история, в которой мы меняем им «ножки Буша» на их ядерное оружие. Что и как делать с остатками путинской «Великой России», посмотрим. Есть варианты», - заключил Арестович.

Напомним, оккупанты на правом берегу Днепра уже готовы сложить оружие и сдаться в плен.

Также сообщалось, что россияне в панике бегут вместе с награбленным.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети высмеяли заявление Медведева, которое он сделал после очередного разгрома армии рф.