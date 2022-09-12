«С точки зрения военного искусства и оперативной стратегии украинцы - красавцы, желаю им сохранить больше жизней и выбить оккупантов так, чтобы раз и навсегда».

Об этом заявил один из офицеров Вооруженных сил Беларуси в разговоре с журналистами белорусского издания «Наша Ніва».

Так, один из собеседников издания, белорусский полковник, отметил, что Путин думал, что Украина не готова к такой войне, а оказалось, что это не готова россия.

В армии Лукашенко отмечают, что украинцы пустили под откос саму философию российской армии «у нас неисчерпаемые ресурсы». Ведь одно дело неисчерпаемыми ресурсами владеть, а другое – ими пользоваться. Также оказалось, что все военные разработки рф терпят крах. По факту, «вторую армию мира» остановили реактивные системы конца 90-х, отмечают белорусские военные.

«И это, конечно, смешно, это издевательство над всей философией непобедимости российского оружия», отмечают в армии РБ.

В результате «секта» тех, кто верит в силу русского оружия будет стремительно сокращаться не только в беларуси. Так, офицеры предполагают, что продажи российского оружия снизятся и белорусски ВПК это также коснется.

"Что у нас думает народ? Существует своего рода подавленность. В Марьиной Горке, Бресте, Витебске… многие вечно на совместных учениях, мероприятиях. А российское ССО размолотили в Гостомеле, под Харьковом и Николаевым. Ничего они не показали, погибли, ну и все, собственно. Элита", — сказал изданию майор сил спецопераций.

Одн из собеседников издания отметил, что «в «принципе ясно, что было бы с нами, если бы мы туда полезли», но «некоторые горячие головы, готовые ехать воевать, еще есть».

Прии этом в белорусско армии обалдели от Украины.

«Такого явно не ожидали, и можно сказать больше, что для многих это самый главный слом в жизни», - сказал капитан в одном из подразделений.

Напомним, оккупанты бегут с Харьковщины, грабя даже спортзалы школы.

Также сообщалось, что будет после успешного контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты готовы сложить оружие и просят о переговорах.